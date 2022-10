23-10-2022 18:16

Al termine del match tra Bologna e Lecce, Motta è intervenuto in conferenza stampa: “Sono contento per quello che abbiamo dimostrato in campo, siamo sempre stati nel controllo della partita e quest e’ la strada giusta. Dobbiamo continuare cosi’, perche’ abbiamo ancora margini di miglioramento”.

“Nel calcio di oggi servono ritmo e intensita’ per creare situazioni pericolose in area, ma possiamo ancora fare meglio nella gestione della palla – ha aggiunto il tecnico rossoblu -. Ora dobbiamo dare continuita’ a quello che stiamo facendo. Arnautovic? Marko sa molto bene la stima che ho per lui, e’ un ragazzo eccezionale che quando mette tutta la sua energia per combattare puo’ fare sempre la differenza. E’ il capocannoniere del campionato non per caso, ha qualita’ fisiche e tecniche per farlo”.