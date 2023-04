Bologna, Thiago Motta: "Grande spirito"

Il tecnico dei rossoblu orgoglioso dopo la vittoria di Bergamo

08-04-2023 19:21

Il tecnico del Bologna Thiago Motta esulta a Sky dopo il successo dei suoi a Bergamo contro l’Atalanta: “Una vittoria importante e meritata, bisogna continuare così. Mi è piaciuto soprattutto lo spirito. Oggi abbiamo affrontato la partita come si affronta una grande squadra come l’Atalanta. Due squadre che lottano su ogni pallone e questo è un piacere da vedere. Da ringraziare la nostra gente, che viene anche in trasferta e si sente parte di ciò che vede in campo”.

“Difficile oggi parlare di un singolo. Vanno ringraziati tutti, non solo per la partita ma anche per come lavorano durante la settimana. La vittoria e come l’abbiamo ottenuta è il frutto di questo lavoro”.