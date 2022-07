Bologna: travolto in amichevole dal Twente (1-4)

29-07-2022 21:40

Netto ko in amichevole per il Bologna di Sinisa Mihajlovic contro gli olandesi del Twente: finisce 4-1 per la squadra di Jans che sfonda già al 2′ con Rots. I primi 36 minuti sono un monologo: il raddoppio al 32′ è di Brenet, i tris di Vlap al 36′. Il Bologna rialza la testa con Soumaoro allo scadere della prima frazione, ma al 47′ arriva il poker di Smal.

Negli emiliani c’è stato l’esordio di Andrea Cambiaso, arrivato in prestito dalla Juve e che è rimasto in campo per 63′. Anche Arnautovic ha avuto lo stesso minutaggio dell’esterno.