Bologna-Verona, le formazioni ufficiali: Barrow centravanti

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BOLOGNA-VERONA

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Dawidowicz, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine.

Bologna in campo con il consueto 4-2-3-1 e con Barrow al posto di Palacio nel ruolo di prima punta. Confermato Vignato, titolare anche in casa del Genoa. Torna dal primo minuto De Silvestri, con Tomiyasu che scala al centro della difesa. A sinistra c’è Dijks e non Hickey.

Verona con il 3-4-2-1 e la conferma di Kalinic in attacco, con la coppia Barak-Zaccagni alle proprie spalle. In difesa c’è Gunter, che prende il posto di Ceccherini assieme a Magnani e Dimarco. Torna titolare Lazovic. In mezzo al campo c’è Dawidowicz con Ilic, mentre Tameze non è presente nemmeno in panchina dopo aver accusato un problema muscolare durante il riscaldamento.

OMNISPORT | 16-01-2021 14:12