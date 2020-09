Bonaventura: "Grato al Milan"

Giacomo Bonaventura si presenta come nuovo giocatore della Firentina: “Sinceramente non mi aspettavo niente di particolare dopo aver lasciato il Milan. Sapevo che sarebbe stato un mercato difficile, complice anche il lockdown. Dopo il campionato ho preso tempo per pensare al mio futuro, in Nazionale ho avuto la chiamata della Fiorentina e ho detto subito di si, in una piazza ideale e una grande squadra”.

“Questa squadra ha molti centrocampisti di qualità, ma questo può solo far bene. Più c’è concorrenza e più si alza il livello, io sono qui per mostrare le mie qualità. Fisicamente mi sento bene, sono qui per fare un campionato importante. Sono stato fermo per poche settimane, ho già fatto tutti gli allenamenti qui, mi sento bene. Sono pronto. La Fiorentina per me rappresenta una nuova sfida, è una squadra che mi è sempre piaciuta, con una bellissima atmosfera. Quando ho ricevuto la chiamata di Pradè non ci ho pensato molto”.

Sull’addio al Milan: “Non sono rimasto male da come ci siamo lasciati, sapevo da gennaio che ci saremmo divisi. Sapevo già che avrei giocato in una squadra diversa. Quando ho lasciato il Milan ci tenevo a passare dei minuti da solo a San Siro, ho provato grande gratitudine per quello che ho fatto in quello stadio”.

OMNISPORT | 14-09-2020 17:17