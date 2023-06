Bonaventura sulla finale contro il West Ham: “Sono una buonissima squadra”

Il centrocampista della Fiorentina in occasione media day: “Cerco di fare il mio meglio mettendo l'esperienza al servizio dei compagni, troppa carica e troppa tensione possono essere controproducenti”

01-06-2023 11:56

Il centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura, in occasione media day in vista della finale di Conference League contro il West Ham, ha rilasciato diverse dichiarazioni.

“Quando andiamo in giro vediamo la voglia che c’è in città di vincere questa partita. Noi dobbiamo stare calmi, concentrati e pensare al nostro gioco. Non dobbiamo caricarci di troppa tensione e troppe pressioni. Le finali devono essere affrontate con il giusto equilibrio” riporta Tuttomercatoweb.

Prosegue poi il centrocampista: ”Cerco di fare il mio meglio mettendo l’esperienza al servizio dei compagni. Qualche partita importante l’ho giocata, troppa carica e troppa tensione possono essere controproducenti. Dobbiamo preparare bene la partita e poi fare il nostro gioco. Questo è il pensiero mio e del mister”.

Sulla stagione della Fiorentina: ”Ci sono tanti aspetti positivi, il percorso in Coppa Italia, quello in Conference. È chiaro che un trofeo sarebbe la ciliegina della torta. Come andrà andrà saremo comunque soddisfatti”.

Un commento sugli avversari: ”Il West Ham è una buonissima squadra, hanno individualità ma giocano bene di collettivo. Il centrocampo sarà importante, dobbiamo capire cosa faranno e preparare la nostra gara in base alle loro caratteristiche”.