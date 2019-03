Boniciolli non ha digerito il 'caso Nunnally'

Matteo Boniciolli, allenatore di Pesaro, è tornato sul ‘caso Nunnally’ e sulla conseguente vittoria a tavolino di Pistoia sull’Olimpia Milano.

"Preparare la gara con 4 punti di vantaggio su Pistoia è un conto, con 2 un altro – ha detto a Radio Incontro Pesaro -. La vicenda incide sul lavoro mio e della mia squadra ma anche su quello di Torino e Reggio Emilia. In Germania non sarebbe successo, ma neanche in Francia. In Italia sì".

Nel prossimo turno di campionato i marchigiani ospiteranno una lanciatissima Pallacanestro Cantù.

SPORTAL.IT | 15-03-2019 16:15