Boniperti, Del Piero: "Mai nessuno come lui"

Alessandro Del Piero ha ricordato così Giampiero Boniperti, leggenda della Juventus che si è spenta nelle notte all’età di 92 anni.

“Caro Presidente, nessuno è stato la Juventus come lei, e nessuno lo sarà. Io le devo tutto, o quasi da calciatore e molto anche da uomo. Perché senza la Juventus, senza la sua Juventus, io non sarei quello che sono. Le sarò grato per sempre e spero di essere riuscito a ricompensarla sul campo e fuori dal campo come voleva lei. Grazie Presidente”.

Così Invece Dino Zoff: “È stata una parte importante della mia vita e di quella Juve: ne è stata l’anima, direi che ha creato lo stile Juve, per regole, modi e dedizione. Era stato un grande giocatore, è stato un grande presidente, simbolo di quel calcio sicuramente diverso. Ricordo solo che per parlare di premi non si passava per i procuratori, ma si andava direttamente dal presidente. E con lui non era semplice”.

OMNISPORT | 18-06-2021 10:30