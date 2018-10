Bonucci: "Gioco al massacro contro Ventura"

Leonardo Bonucci in conferenza stampa a Coverciano parla del ritorno in panchina di un suo mentore, Gian Piero Ventura: "Credo che sia importante per lui ritrovare una panchina, dopo la mancata qualificazione al Mondiale ha la chance per mettere in mostra il calcio che lo ha fatto arrivare alla guida della Nazionale. Io calcisticamente sono nato con Ventura e non posso che ringraziarlo".

Sul flop azzurro: "Dopo la Svezia è stato fatto un gioco al massacro verso il c.t., ma sia lui che noi abbiamo avuto delle colpe. Gli faccio il mio 'in bocca al lupo'".

"Ha detto che dopo la sconfitta in Spagna non si è più sentito il c.t. azzurro? Noi siamo sempre stati a sua completa disposizione prima, durante e dopo la gara con la Spagna. Tutto il resto va chiesto a lui".

SPORTAL.IT | 12-10-2018 14:45