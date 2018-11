Bonucci, gli insulti dei rossoneri proseguono sui social

Dopo il successo della Juventus a San Siro, Leonardo Bonucci si mostra felice su Instagram. Il difensore bianconero ha postato due immagini, una di sé sorridente in panchina, l’altra del gruppo che si abbracciano dopo il gol di Cristiano Ronaldo che ha chiuso la partita. “Vittorie così hanno un peso e una valenza doppia. Dovevamo rispondere e abbiamo risposto da grande Squadra!!!!”, ha scritto Bonucci per mostrare di aver accettato con serenità la scelta di Massimiliano Allegri di tenerlo in panchina per la sfida con i rossoneri. Lo striscione anti-Bonucci a San Siro

LA SCELTA DI ALLEGRI. Una decisione che il tecnico ha motivato con semplici ragioni di turnover – “Leo lo sapeva da ieri, doveva riposare e guarda caso è capitato contro il Milan. Era giusto così, stasera doveva stare fuori”, ha dichiarato Allegri a fine gara – ma che in realtà si deve all’accoglienza che il tifo milanista ha riservato al difensore: prima di ieri, Bonucci aveva giocato tutte le gare della Juventus in campionato e Champions League, ad eccezione di quella di Frosinone.

GLI INSULTI SUL WEB. E Allegri ci aveva visto giusto. Bonucci è stato accolto a San Siro da fischi, insulti e da uno striscione a dir poco offensivo, che lo paragonava al capitano Schettino. L’immagine su Instagram, dunque, è da interpretare come un tentativo da parte del giocatore di esorcizzare le offese, che però sono proseguite anche sui social. Nel dopo gara e anche stamattina sono numerosi coloro che hanno proseguito a insultare Bonucci sul web. Toni duri e spesso volgari, di chi non ha accettato l’addio del difensore dopo una stagione mediocre in maglia rossonera. Già in passato Bonucci aveva sperimentato sulla propria pelle quanto violento, a livello verbale, possa diventare il rapporto con i tifosi traditi: un anno fa erano gli juventini a rivolgerli offese dello stesso genere, se non peggiori. Mentre il processo di riconciliazione con i supporter bianconeri prosegue, ma non può dirsi compiuto, Bonucci deve incassare l’odio dei milanisti. La risposta sul campo gli è stata negata da Allegri: per rifarsi, dovrà attendere un intero girone.

SPORTEVAI | 12-11-2018 10:39