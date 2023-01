Bonucci insiste: "La Juventus è come un drago a sette teste"

21-01-2023 16:06

La sentenza della Corte federale d’Appello non è piaciuta a tutto l’ambiente Juventus. I 15 punti di penalizzazione fanno infatti retrocedere i bianconeri dal terzo al decimo posto a quota 22 contro i 37 conquistati sul campo. Dopo una prima reazione tramite social nella serata di venerdì, Leonardo Bonucci si è espresso di nuovo sulla questione con una storia su Instagram.

Il capitano bianconero è intervenuto infatti così nella questione penalizzazione: “La Juventus è come un drago a sette teste. Gliene tagli una e ne spunta sempre un’altra. Non molla mai e la sua forza è nell’ambiente”. La prima risposta della Juventus a questa vicenda potrà arrivare già domenica sera allo Stadium nel big match in casa contro l’Atalanta.