Bonucci, promessa Mondiale: "Voglio fare un regalo ai miei figli"

26-12-2021 11:46

Tra gli eventi più attesi di un 2022 ormai alle porte, ci sono ovviamente i Mondiali che si disputeranno per la prima volta in inverno.

L’appuntamento è fissato per novembre 2022, in Qatar, quando i 32 paesi approdati alla massima rassegna continentale si contenderanno il trofeo detenuto dalla Francia.

Un appuntamento iridato che prenderà completa fisionomia dopo gli spareggi di marzo che definiranno il tabellone completo delle partecipanti: tra queste vuole esserci anche l’ Italia , seconda nel girone di qualificazione e di conseguenza chiamata ad un doppio dentro-fuori per volare in Qatar.

Gli Azzurri dovranno superare la Macedonia del Nord e, successivamente, la vincente di Portogallo-Turchia per scongiurare lo psicodramma dei secondi Mondiali consecutivi vissuti da spettatori.

Ai microfoni di ‘Rai Sport’, Leonardo Bonucci ha parlato dell’impegno che vedrà l’Italia impegnata il 24 marzo a Palermo:

” Adesso dobbiamo concentrarci su quello che va fuori dal campo, poi a marzo ci ritroveremo e io sono convinto che avremmo preso di insegnamento quello che è successo in autunno e faremo due grandi partite”.

Un traguardo da raggiungere ad ogni costo e… una promessa ai propri figli:

“Ho detto ai miei compagni che i giorni che ci dividono da marzo devono essere sempre migliori. Voglio fare un regalo ai miei figli che non hanno mai visto l’Italia ai Mondiali”.

In caso di esito positivo del confronto contro la Macedonia, l’Italia, come detto, sfiderà la vincente di Portogallo-Turchia. Uno scenario che potrebbe mettere a confronto il difensore della Juventus con Cristiano Ronaldo , compagno in bianconero dal 2018 al 2021:

“Ci siamo sentiti e abbiamo scherzato, poi dopo quello che succede in campo succederà lì. Tanto lui lo sa che le prende”.

