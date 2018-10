Bonucci, retroscena di mercato e parole sconcertanti sul Milan

Leonardo Bonucci sta facendo discutere i tifosi dopo un'intervista rilasciata al Daily Telegraph, dove il difensore della Juventus svela alcuni retroscena sul mercato e sulla sua breve esperienza al Milan.

Il difensore di Viterbo ha rivelato di essere stato molto vicino al Manchester United in estate. "Quest'estate c'è stata la possibilità di trasferirmi a Manchester, quando ho capito che avrei lasciato il Milan. Io, però, volevo tornare a casa. C'era un solo posto in cui volevo andare, la Juventus. C'è stato l’interesse del City nel 2016, poi quello dello United quest'estate. Coi Citizens ci fu un dialogo, parlai col club e poi con la Juve, e allora decidemmo che la cosa migliore per me era restare in bianconero e continuare a vincere con la Juve. Così quest'anno, quando mi è stato detto che c'era la possibilità di tornare a casa, rivestire la maglia della Juve, allora ho smesso di considerare altre offerte e ho deciso di tornare lì. L'interesse dello United c'era, ma la mia decisione era irremovibile".

L'altra confessione è sul suo periodo in rossonero, in cui non è mai riuscito ad alzare il livello delle prestazioni: "In bianconero mi sento a casa, mi esprimo al meglio. Al Milan non ci sono riuscito, probabilmente perchè avevo già preso la decisione di tornare a casa", sono le parole dell'ex capitano del Diavolo che non mancheranno di far discutere.

Bonucci in questi giorni è sotto accusa da parte dei tifosi bianconeri per alcune prestazioni non all'altezza: sui social sta diventando virale un video che sottolinea gli errori difensivi dell'Azzurro, colpevole in quasi tutte le reti (5 gol su 6) subite in campionato dai bianconeri in queste prime giornate, e sui tabloid inglesi si individua in lui l'anello debole della difesa della Vecchia Signora in vista del match di Champions League con il Manchester United.

SPORTAL.IT | 23-10-2018 09:55