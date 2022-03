Bora-hansgrohe, tra ritiri e condizione la Parigi-Nizza è in salita

09-03-2022 15:29

Non sta portando grandi soddisfazioni la Parigi-Nizza in casa Bora-hansgrohe, formazione che in questi giorni in Francia sta oltremodo faticando ad ottenere risultati di rilievo.

Il motivo è adducibile soprattutto alle condizioni con cui Maximilian Schachmann e Sam Bennett si sono presentati oltralpe.

Il primo, prima di ritirarsi oggi, non è mai riuscito ad essere protagonista; il secondo invece ha ammesso di essere in sensibile ritardo di condizione.

“Sono un mese o due indietro rispetto a dove dovrei essere. Lunedì ero in gruppo per la volata, ma non sono riuscito neanche ad essere vicino agli altri quando siamo usciti dalla curva agli ultimi 400 metri. Mi sono alzato sui pedali e andavo più piano. Arriverò a quel livello, ma ho bisogno di tempo” ha affermato l’irlandese classe 1990.

“Se hai una giornata più tranquilla con un finale veloce senza nessun punto dove hai bisogno di usare molta potenza, allora puoi trovare il modo di far qualcosa […] Qui alla Parigi – Nizza è impossibile, ma in altre gare forse sì” ha chiosato realista Bennett.

