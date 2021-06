Bordate velenose di Tudor a Pirlo, polemica sul web

Stanno venendo fuori col passar dei giorni tutti i malumori nello staff tecnico della Juventus, liquidato dopo una stagione deludente nonostante due coppe e la qualificazione alla Champions. Dopo l’addio via social di Pirlo, che ha manifestato la sua delusione e la sua sorpresa per non essere stato confermato, sono arrivate dichiarazioni polemiche di Baronio, della compagna di Pirlo ed ora anche di Igor Tudor. L’ex difensore è andato giù pesante però anche nei confronti dello stesso Pirlo parlando a Vercernji List.

Tudor attaca Pirlo

Dice Tudor: “È stata dura, ma alla fine siamo riusciti a qualificarsi per la Champions League, abbiamo anche vinto la Coppa Italia, eppure ci hanno cacciato: mi spiace, non lo trovo giusto. Ho deciso che non sarò mai più l’assistente di nessuno. Alla Juve mi ha chiamato Pirlo, c’era una lista con 5 nomi compilata dalla Juve e Paratici ha lasciato la scelta a Pirlo. Lui ha scelto me, ma essendo molto amico di Baronio ha preso anche lui e un altro analista, mettendoci tutti sullo stesso livello. Non era giusto, io sono un allenatore. Ho accettato perché era la Juve”.

I tifosi sbigottiti per le parole di Tudor

Fioccano i commenti sui social: “Questo pensa di essere un allenatore perché, essendo nel giro buono, gli hanno dato la panchina un paio di squadre alla canna del gas” o anche: “Poi uno si chiede perche’ le cose vanno male. Mi pare che la scorsa estate tutto sia stato lasciato al caso: scarso affiatamento nel gruppo, decisioni non condivise, improvvisazione. Altro?” e ancora: “Purtroppo Tudor ha un caratteraccio, se Pirlo lo ha scelto mi chiedo chi siano gli altri proposti dalla società e da lui scartati….” e infine: “è sempre la solita solfa, cosa risapute che a posteriori vai a raccontare a casa tua con sfumature un po’ diverse si sapeva che Pirlo non avesse esperienza e lui si portasse dietro Baronio come secondo, altro senza esperienza in panchina da 1° La società ne propose 5 con…Tudor”.

SPORTEVAI | 02-06-2021 10:44