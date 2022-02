01-02-2022 13:53

Borja Mayoral è stato mandato in prestito al Getafe e, intervistato da Radio Marca, si è un po’ sfogato dopo essere stato utilizzato poco dalla Roma e da Josè Mourinho: “Arrivo a questa nuova avventura con grande entusiasmo, ma anche con un po’ di rabbia perché penso che avrei meritato un minutaggio maggiore”. In totale, appena 93 minuti in 5 presenze in campionato, 148 minuti in altrettanti cap in Conference League, con un gol.

