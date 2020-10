Borja Mayoral racconta la lotta contro il diabete

Il nuovo acquisto della Roma Borja Mayoral nella sua vita quotidiana non dribbla solo gli avversari, ma anche il diabete. Ha scoperto della malattia quando aveva quattro anni e da allora la affronta ogni giorno.

In una diretta Instagram con Sergi Samper, ex Barcellona e anche lui diabetico, l’attaccante spagnolo aveva parlato proprio di questo suo problema e del fatto che non sia mai stata una limitazione. “Non mi ha privato di nulla. Si può mangiare, si può fare sport, si può fare tutto. All’inizio spaventa, poi ti rendi conto che si tratta di capire e crescere”.

Certo Mayoral deve vivere con alcune misure particolari, come avere le siringhe per le iniezioni sempre a disposizione, così come gli strumenti per misurare gli zuccheri prima e dopo gli allenamenti.

Quando giocava nelle giovanili, l’attaccante ha anche dovuto interrompere una partita a metà per rifocillarsi, per poi tornare in campo e segnare due reti per vincere la partita. “Avevo 12 anni, stavamo giocando a un torneo a metà partita me ne sono dovuto andare per mangiare un panino e bere una Coca-Cola. La gente non capiva cosa stesse succedendo. Alla fine abbiamo vinto con due miei gol”.

OMNISPORT | 03-10-2020 14:07