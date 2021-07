Borja Valero cambia idea sul ritiro? Potrebbe giocare in Promozione toscana

Possibile colpo di scena nel futuro di Borja Valero, fresco di annuncio di ritiro dal calcio giocato: l’ex Fiorentina e Inter aveva detto basta lo scorso 30 giugno con un lungo post Instagram di ringraziamento a tutti i club della sua carriera, ma all’orizzonte si intravede una clamorosa novità.

Il centrocampista spagnolo, che nel frattempo si sta godendo le vacanze, potrebbe prendere in considerazione l’idea di tornare sui propri passi e rimettersi gli scarpini ai piedi: a riportarlo è ‘La Nazione’ che apre ad una suggestiva ipotesi.

Secondo il quotidiano fiorentino, sulle tracce di Borja Valero ci sarebbero due società militanti nella Promozione toscana: il Centro Storico Lebowski e la Settignanese, quest’ultima la squadra nelle cui giovanili milita il figlio Alvaro.

Un’eventuale scelta di rimettersi in gioco tra i dilettanti sarebbe dettata puramente dalla voglia di giocare per continuare a divertirsi, senza gli assilli e le pressioni del professionismo: un mondo frequentato per quasi 20 anni e di cui Borja Valero, evidentemente, non sente la mancanza.

OMNISPORT | 28-07-2021 11:35