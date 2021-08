Borja Valero nei dilettanti: giocherà nel CS Lebowski

Troppa voglia ancora di calcare i campi di calcio. Nonostante l’annuncio del ritiro dal football giocato, il richiamo del terreno verde è stato troppo forte. Il giocatore in questione è Borja Valero, che non aspetta neanche due mesi dalla decisione di terminare la carriera per rimettersi gli scarpini da gioco.

Se questa decisione può apparire sorprendente, ancora più clamorosa è la nuova squadra del centrocampista spagnolo. Borja Valero, infatti, ormai fortemente radicato nel territorio di Firenze per via della sua lunga esperienza con la maglia della Fiorentina, ha deciso di ripartire dal Centro Storico Lebowski. Si tratta di una formazione del capoluogo toscano, che milita nel campionato di Promozione.

Una notizia già circolata nelle scorse settimane, ma che in un primo momento sembrava più una suggestione che altro. Con il passare del tempo i sogni hanno fatto spazio alla realtà, con Borja Valero che alla fine si è vestito di grigionero.

La conferma è arrivata dal diretto interessato in un’intervista concessa a ‘La Nazione’. “Ho accettato questa sfida perché mi riconosco nei valori portati avanti da questi ragazzi. Ero convinto di giocare un’altra stagione nella Fiorentina, non certo per soldi o per chissà cosa. Avrei potuto dare una mano”.

Lo spagnolo si unisce ad un club particolare, molto noto nell’ambiente, con un nome ispirato al celebre film dei fratelli Coen ‘Il Grande Lebowski’ e con una tifoseria caldissima, gemellata con il Colonia.

Dopo una carriera passata interamente ad alto livello tra Spagna e Italia, l’ex centrocampista della Fiorentina decide che non è ancora arrivato il momento di dire basta con la sua carriera agonistica. Una scelta ammirevole, con la quale coniuga il suo amore per il calcio con quello per Firenze.

OMNISPORT | 19-08-2021 09:05