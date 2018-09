Borriello, l'incredibile segreto sulla storia con Belen

Marco Borriello e Belen: un amore che ha catturato la grande attenzione delle cronache rosa per anni. Anzi, di fatto fu proprio la relazione con il centravanti (che all’epoca giocava al Genoa) a dare la prima vera scossa alla notorietà della soubrette argentina, poi esplosa come concorrente de ‘L’Isola dei famosi’ nel 2008. Proprio l’anno della rottura con Borriello, dopo anni di infuocata relazione.

O almeno, così sembrava. Perché a distanza di dieci anni l’attaccante campano, intanto trasferitosi anche professionalmente a Ibiza, ha voluto mettere i puntini sulle i di un rapporto molto meno profondo rispetto a quanto raccontato sui rotocalchi dello scorso decennio.

“Qui a Ibiza mi capita spesso di incontrare Belen – ha sottolineato l’ex, tra le altre, di Milan, Roma e Juventus in una lunga intervista-confessione alla ‘Gazzetta dello Sport’ -. Quando la vedo, la abbraccio sempre con grande piacere. Ma quella per lei è stata una semplice cotta, non un vero amore“.

Parole che cambiano un po’ tutto, incluse le prospettive che tutti quanti avevano avuto su una delle storie più chiacchierate degli ultimi anni. Ma l’affetto di Borriello per Belen era sincero, e ancora resiste. “Da giovane lei era un po’ superficiale – ha raccontato il bomber a distanza di tutti questi anni -. Ma è una donna generosa che ha un cuore gigantesco. Nei suoi occhi vedo la bontà. La attaccano di continuo per i suoi errori, ma non dovrebbero farlo. Per quello che ho combinato io nel corso della vita, quasi quasi sarei dovuto finire in galera“.

E ora Ibiza. “Sono convinto che il progetto più importante della mia vita sia proprio quello che mi ha condotto fin qui – ha rivelato Borriello – . A Ibiza succederà qualcosa di grande, non volevo più rinunciare al sole, al mare, ai colori, al silenzio. Qui sto iniziando a desiderare una compagna stabile e dei figli. In più qui c’è tutto, incluso un aeroporto internazionale. Questo posto diventerà la Los Angeles d’Europa. E presto avremo anche una squadra degna della serie A”. Parola di bomber.

VIRGILIO SPORT | 20-09-2018 12:26