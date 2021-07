Borussia Dortmund, invasione durante l'amichevole: un bambino chiede l'autografo ad Haaland

I ritiri estivi delle squadre sono anche un’occasione per i tifosi per stare più vicini ai propri idoli. A volte, forse, anche un po’ troppo, come nel caso di Erling Haaland durante l’amichevole tra il Borussia Dortmund e l’Athletic Bilbao.

A San Gallo un giovane tifoso è sceso dagli spalti ed è riuscito ad entrare in campo indisturbato, eludendo la sicurezza, mentre l’Athletic aspettava l’ok dell’arbitro per battere un calcio d’angolo.

Maglietta arancione, pennarello in mano, il bambino si è recato da Erling Haaland chiedendogli un autografo. L’attaccante norvegese l’ha accontentato, firmando la maglia, per poi accompagnarlo all’uscita dal campo, dove è stato preso in carico dalla security che lo ha riaccompagnato fuori, permettendo alle squadre di riprendere in gioco.

Si trattava della prima uscita stagionale per Haaland, che aveva saltato le prime due amichevoli in attesa di mettersi al passo con i compagni a livello di preparazione. Non ha trovato il goal, ma ha lasciato comunque il segno nella partita. Più che il segno, forse, meglio dire la firma.

OMNISPORT | 24-07-2021 17:24