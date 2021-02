Borussia Dtmd: Terzic convoca Meunier, Delaney arriverà in extremis?

L’allenatore del Borussia Dortmund, Terzic ha diramato la lista dei convovati in vista del match di domani contro il Siviglia.

Thomas Meunier recupera, Zagadou e Thorgan Hazard no. Ecco l’elenco dei convocati del Borussia Dortmund per la sfida di domani a Siviglia: resta fuori anche Thomas Delaney, che è stato trattenuto in Germania per un lieto evento, ovvero la nascita del suo primo figlio. Il centrocampista danese potrebbe raggiungere però i compagni in Andalusia in serata.

PORTIERI: Hitz, Unbehaun, Drljaca

DIFENSORI: Hummels, Akanji, Can, Morey, Guerreiro, Schulz, Meunier, Passlack

CENTROCAMPISTI: Dahoud, Brandt, Bellingham, Reyna, Reinier

ATTACCANTI: Sancho, Haaland, Reus, Tigges, Moukoko, Knauff.

OMNISPORT | 16-02-2021 16:04