Bottas cambia power unit: partirà ultimo domenica

08-07-2022 15:44

Non arrivano buone notizie in casa Alfa Romeo in questa prima sessione di prove libere del venerdì.

Il weekend austriaco per il pilota finlandese non nasce sotto una buona stella visto che dovrà prendere il via dal fondo della griglia domenica a causa della sostituzione di numerosi elementi sulla sua power unit. Sulla vettura dell’ex pilota Mercedes infatti, sono stati montati un nuovo motore, un nuovo turbocompressore, una nuova MGU-H, una nuova MGU-K ed una nuova centralina prima del via delle FP1.

Bottas ha superato il limite stagionale stabilito dalla FIA per ogni elemento nuovo utilizzato e quindi è scattata in automatico la penalità che si applicherà direttamente domenica prima del via del Gp d’Austria, 11a prova del campionato iridato. Un peccato perché il pilota della Alfa Romeo Sauber occupa al momento l’ottavo posto in classifica con 46 punti, e questo è un nuovo colpo duro dopo quanto avvenuto lo scorso weekend a Silverstone.

Il rischio di non andare a punti anche questo weekend è alto. “Non si tratta sempre di un unico problema, ma di cose diverse che continuano a verificarsi e che ci impediscono di andare a punti”, queste le parole di un preoccupato Valtteri Bottas in conferenza stampa.