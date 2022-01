Bottas: "Hamilton? Faccia da funerale, tornerà due volte più forte"

26-01-2022 22:14

E’ un silenzio assordante quello di Lewis Hamilton dopo il finale di stagione in F1. Il pilota inglese, sette volte campione del mondo, dopo aver perso il titolo contro Max Verstappen nell’ultima gara non ha più rilasciato dichiarazioni e in tanti pensano che possa ritirarsi.

L’ultimo compagno di squadra alla Mercedes, ovvero Valtteri Bottas, ha rivelato di aver incontrato Hamilton dopo l’ultima gara di F1: “L’ho visto diversi giorni dopo la gara e l’umore era ancora lo stesso, aveva la faccia da funerale“, ha detto il nuovo pilota dell’Alfa Romeo nel suo podcast realizzato per Supla.

Ma Valtteri Bottas non ha dubbi che Hamilton ci sarà anche la prossima stagione: “Sebbene sappia bene che non sia stato lui a perdere quella gara e che sia stato derubato, gli riesce difficile accettare che il titolo gli venga portato via così. Ma basta aspettare e tornerà due volte più forte di prima, lui è fatto così“.

OMNISPORT