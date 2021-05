Box, novità per il match tra Fury e Joshua

Tyson Fury affronterà Antony Joshua in Arabia Saudita, ad agosto. I due pugili inglesi si sfideranno due volte per il titolo mondiale unificato dei pesi massimi.

A confermare la notizia ci ha pensato il promoter delle sfide, Eddie Hearn, ai microfoni di Sky Sports: “Si terrà in Arabia Saudita in una location non ancora definita. Per quanto riguarda il giorno della prima sfida, il 7 o il 14 agosto, ma visto che le Olimpiadi di Tokyo dovrebbero terminare l’8 agosto, è più verosimile la seconda data”.

OMNISPORT | 11-05-2021 16:36