Boxe – Ai mondiali Irma Testa accede ai quarti senza affanno

La pugile azzurra rispetta senza patemi i favori del pronostico e batte la vietnamita Thi Thanh Hao Nguyen con un netto 5-0 e prosegue il suo percorso della categoria 57 kg.

21-03-2023 11:27

Irma Testa non sbaglia e ai mondiali in corso di svolgimento a New Delhi mette subito ko la prima avversaria. Si tratta della pugile originaria del Vietnam Thi Thanh Hao Nguyen, battuta con un perentorio 5-0 (tre giudici hanno votato 29-26, due 29-27).

L’azzurra ha dimostrato fin da subito di aver le idee chiara e se nel primo round ha sfiancato l’asiatica, nel secondo le ha sferrato un montante al volto decisivo, controllando poi negli ultimi tre minuti.

Testa tornerà sul ring per affrontare la brasiliana Jucielen Romeu, l’obiettivo è vincere per entrare in zona medaglie e provare, perché no, a migliorare l’argento conquistato lo scorso anno.