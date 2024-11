Boxe, Armando Casamonica combatterà nella serata del ritorno sul ring di Mike Tyson. "Un sogno che si avvera"

Nella serata che celebra il ritorno sul ring di Milke Tyson ci sarà anche un pezzo d'Italia: Armando Casamonica sfiderà nei pesi leggeri l'italo-canadese Lucas Bahdi

Ci sarà anche un pezzettino d’Italia nella notte in cui Mike Tyson farà ritorno sul ring, alla veneranda età di 58 anni: Armando Casamonica, 24 anni il prossimo 19 dicembre, fa parte della card dell’evento che all’AT&T di Arlington, in Texas, culminerà con la sfida tra Iron Mike e lo youtuber Jack Paul, che un po’ a sorpresa la commissione locale ha elevato al rango di match ufficiale (nonostante si combatterà sulla distanza di 8 riprese da due minuti ciascuna). Il pugile romano è rientrato nel programma per la finestra, ma poco importa: sostituirà l’infortunato Corey Marksman, affrontando il temuto canadesi (anch’esso di origini italiane) Lucas “Prince” Bahdi.

Che sfida con l’imbattuto Bahdi!

Per far capire quanto sia interessante l’incontro messo su all’ultimo momento dai promoter dell’evento (Most Valuable Promotions, assieme a Netflix che trasmettere la serata in mondovisione e in esclusiva sulla propria piattaforma: la “guerra” dei nuovi eventi live online è soltanto all’inizio) basti sapere che sia Casamonica che Bahdi arrivano al match imbattuti: 14 vittorie per il pugile romano, di cui tre prima del limite, 17 per quello canadese, che vanta però un record di ben 15 ko. tecnici.

Sulla carta, “Prince” godrà dei favori del pronostico, ma guai a sottovalutare le qualità di Casamonica, che nei pesi leggeri s’è costruito una propria credibilità, convinto anche di poter avere l’opportunità in tempi non così distanti di poter lottare per qualche cintura mondiale. E sebbene l’incrocio con Bahdi non metta in palio alcun titolo, di sicuro vuoi per la ribalta internazionale, vuoi per la particolarità della sfida, vuoi perché è anche e soprattutto il primo combattimento che Armando terrà negli USA, di sicuro l’attesa è pari a quella delle grandi occasioni.

L’emozione della prima volta negli USA

Pochi giorni fa, nella cornice del Teatro al Massimo di Palermo, Casamonica ha sconfitto Alessandro Fersula, confermandosi campione italiano dei superleggeri, titolo conquistato a maggio battendo Gianluca Picardi sempre sul ring siciliano.

Quando gli è stato comunicato che sarebbe andato a combattere ad Arlington ha esultato come se avesse già vinto. “Un onore enorme per me e la mia famiglia poter disporre di un’opportunità tanto grande. Noi pugili sogniamo di poter combattere in notti come queste: ring razione MVP per la chance che mi ha affidato e spero di ripagare la fiducia di tutti i miei tifosi che potranno seguirmi anche dall’Italia. A Badhi dico solo di tenersi pronto, perché il 15 novembre la storia incontrerà il destino”.

Casamonica salirà sul ring intorno alle 23,30 italiane in quella che, comunque vada, sarà una serata storica per il mondo della boxe: Tyson ha detto di essersi preparato al meglio per l’appuntamento contro Paul, ma l’Italia avrà occhi quasi solo per Armando. Dal Quadraro all’AT&T, come solo nelle favole.