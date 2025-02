Boxe: Berlusconi jr vince sesto match di fila sotto gli occhi di Clemente Russo, l'orgoglio di Piersilvio

Brilla nella boxe il figlio di Piersilvio e Silvia Toffanin. Al termine dell'incontro il ragazzo ha ricevuto i complimenti di Clemente Russo

Si chiama Lorenzo Berlusconi, ha 14 anni e un cognome che definire ingombrante è poco. Il ragazzino però ci sa fare: la passione è la stessa del padre Piersilvio e risponde al nome della boxe. Nella nobile arte il nipote di Silvio si sta facendo valere tant’è che ha vinto il sesto match consecutivo.

Un Berlusconi nella boxe

Politica, televisione, imprenditoria, sport. La famiglia Berlusconi è sempre stata coinvolta a 360 gradi praticamente in ogni ambito possibile. L’ultimo che sta uscendo allo scoperto è il piccolo Lorenzo, 14 anni appena, figlio di Piersilvio e Silvia Toffanin. Il ragazzino ha combattuto al Palasport di Genova nella serata-evento dedicato alla boxe e alla Savate “History of Fight” e organizzato da “Elite Top Fight”.

Altra vittoria sotto gli occhi del papà

Sotto gli occhi del papà, anch’egli amante della nobile arte, Lorenzo Berlusconi ha combattuto in modalità “contatto leggero”, battendo ai punti lo sfidante Mattia De Icco dopo tre round della durata di due minuti ciascuno. La categoria è quella dei pesi leggeri nella quale il rampollo sta eccellendo con sei incontri tutti conclusisi positivamente.

L’orgoglio di Piersilvio e l’assenza di pressioni

L’orgoglio di Piersilvio è evidente, anche se nessuna pressione è stata esercitata nella scelta dello sport da praticare come rivela al Corriere della Sera: “Ci mancherebbe. Ha fatto anche altre discipline, gli riusciva bene tutto. Ma io ho praticato karate e boxe, così ha voluto provare anche lui: a Rapallo, nella palestra “Area Bastarda”. Non ho forzato, è stata una sua scelta. Ha trovato degli ottimi insegnanti, tanta passione. Ed eccoci qui. Non nego di essere molto contento“.

Lo stesso orgoglio che proverebbe anche il nonno Silvio che aveva una passione per Myke Tyson: “Tyson l’ho conosciuto anche io, una volta abbiamo pure incrociato i guanti – rivela Piersilvio nell’aneddoto raccontato al Corriere della Sera -. A un certo punto per gioco mi ha stretto il collo col braccio, e per un attimo ho avuto veramente paura“. E per il futuro del figlio tutto è nelle sue mani: “Viviamo un giorno e un passo alla volta alla volta. L’importante è che si diverta, che cresca bene. Magari domani incontra una ragazza e s’innamora, smette. Anche se per il momento lo vedo molto determinato“.

I complimenti di Clemente Russo

Tra gli spettatori era presente anche un campione come il due volte argento olimpico dei pesi massimi Clemente Russo, attuale allenatore della nazionale. Al termine dell’incontro il 42enne casertano ha voluto complimentarsi personalmente con Lorenzo Berlusconi. Chissà che in futuro quest’ultimo non possa trovare gloria tra i professionisti di questo amato sport. Le premesse sono certamente confortanti.