Boxe: seconda medaglia per l’Italia agli Europei

27-05-2022 14:25

Federico Serra si aggiudica con pieno merito, un posto nelle semifinali della categoria fino a 51 kg agli Europei di boxe 2022 in corso di svolgimento a Yerevan, in Armenia.

Il verdetto dei giudici è stato unanime tutti 30-27, a testimonianza di un livello di pugilato superiore da parte del boxeur azzurro, che conquista la seconda medaglia, visto che, raggiungendo la semifinale, quantomeno sarà 3° posto.

Che incontro è stato tra Serra e Darbaidze? I due pugili si sono incontrati a viso aperto, con l’italiano più portato ad offendere e il georgiano a difendere. La prestazione e l’efficienza di Serra però sono migliori e per questo, la sua performance risulta migliore.

Anche nella seconda ripresa l’italiano dimostra di essere più in palla facendo valere la propria maggiore forza: l’avversario era di buon livello, ma non certo allo stesso dell’azzurro che è bravo a portare in porto anche la terza ripresa.