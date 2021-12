Boxing Day: Manchester City e Arsenal travolgenti, Conte vince ancora

26-12-2021 18:39

Il Manchester City sfrutta al meglio il “regalo” del calendario, che ha impedito a Chelsea e Liverpool di scendere in campo a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, e scappa in fuga in Premier League.

Nel Boxing Day ridotto del calcio inglese la squadra di Guardiola ha centrato la decima vittoria consecutiva in campionato travolgendo il malcapitato Leicester, sepolto da sei reti all’Etihad con cinque marcatori diversi: in gol De Bruyne, Mahrez, Gundogan, Laporte e Sterling (doppietta).

Prosegue anche l’ottimo momento dell’Arsenal, che passeggia a Norwich e rafforza il quarto posto grazie anche al nuovo ko del West Ham.

Per la zona Champions si prospetta allora un testa a testa tra i Gunners e il Tottenham, che continua a correre sotto la gestione Conte: sesto risultato utile per gli Spurs in campionato sotto la guida del tecnico salentino (quattro vittorie e due pareggi) grazie al netto successo sul Crystal Palace, in campo senza la guida dalla panchin del tecnico Patrick Vieira, fermato dal Coronavirus.

Tottenham quinto a -6 dall’Arsenal.

Riosultati 19ª giornata

Manchester City-Leicester 6-3

Norwich-Arsenal 0-5

Tottenham-Crystal Palace 3-0

West Ham-Southampton 2-3

OMNISPORT