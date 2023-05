Bracy: “Muoio dalla voglia di battere Jacobs”

Il velocista americano lancia la sfida al campione olimpico

31-05-2023 10:32

Il vicecampione del mondo dei 100 metri lancia la sfida a Marcel Jacobs (il quale nel frattempo ha annunciato la sua rinuncia al Golden Gala Pietro Mennea di Firenze). “Come tutti muoio dalla voglia di battere Jacobs, per me è un obiettivo primario. Marcell parla molto, per essere uno che non gareggia. È campione olimpico, si è meritato il titolo, niente da dire. Non vedo l’ora di affrontarlo, soprattutto perché mi ha già battuto due volte. È l’unico velocista del momento che non ho ancora domato. Voglio che entri nel gruppo delle mie vittime” ha dichiarato lo statunitense Marvin Bracy, che stasera sarà impegnato a Montreuil (Francia) in una tappa Silver del World Continental Tour.