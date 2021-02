Braga: Infortunio shock per Carmo

E’ successo davvero di tutto nella semifinale di andata della Taca de Portugal tra Sporting Braga e Porto. Gol, espulsioni, infortuni e maxi recupero…non manca nulla per una semifinale tutta da rivivere. Andiamo al minuto 72 quando il Porto è in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Taremi dopo solo 9 minuti di gioco. Dopo un contrasto con Luis Diaz, Carmo è costretto ada bbandonare il terreno di gioco perchè colpito duramente e inavvertitamente proprio dal giocatore del Porto in un tentativo di tiro a rete.

Fin dai primi istanti ci si è accorti subito che l’infortunio capitato a Carmo era serio: per lui si parla di possibile frattura del perone che, se confermata, lo obbligherebbe a saltare il doppio confronto con la Roma ai sedicesimi di Europa League, oltre che la restante parte di stagione naturalmente.

Dopo aver capito l’entita dell’infortunio, entra in gioco il VAR che sancisce l’espulsione di Luis Diaz nonostante l’incredulità del giocatore del Porto che sosteneva la tesi del contrasto completamente fortuito. David Carmo viene portato fuori dal terreno di gioco su un’ambulanza spinta addirittura a mano da alcuni giocatori, tra cui Pepe, capitano del Porto.

Ma la storia di Braga-Porto non finisce qui: grazie al maxirecupero giustamente concesso dall’arbitro, al minuto 102 infatti arriva il gol del pareggio dei padroni di casa con Fransérgio, contro un Porto nel frattempo rimasto in nove a causa dell’espulsione comminata a Uribe.

OMNISPORT | 11-02-2021 09:20