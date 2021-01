Brasile, cade l'aereo: morti 4 calciatori e il presidente del Palmas

Un’altra tragedia aerea colpisce duramente il calcio brasiliano, a oltre 4 anni dal disastro della Chapecoense. Domenica si è schiantato un piccolo velivolo che trasportava il presidente del Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira, e quattro calciatori della squadra: Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari.

Non ci sono sopravvissuti, con loro è morto anche il pilota dell’aeroplano, Wagner. La tragedia è avvenuta nei pressi dell’aeroporto privato di Luzimangues, Porto Nacional (a 60 chilometri a sud di Palmas, stato di Tocantins). L’aereo, secondo quanto riportano i media brasiliani, ha subito danni al decollo ed è precipitato in un bosco a fine pista.

Il velivolo avrebbe dovuto raggiungere Goiania per la partita con il Vila Nova per la Copa Verde, in programma lunedì prossimo. Il Palmas milita nella serie D brasiliana.

“È con profonda tristezza che abbiamo ricevuto la notizia dello schianto dell’aereo con a bordo i giocatori e il presidente del Palmas. Purtroppo sappiamo com’è questo momento di dolore insuperabile per perdite irreparabili e vorremmo che nessun altro lo provasse, Esprimiamo il nostro sentimento di forza e la nostra totale solidarietà a familiari, amici, compagni di squadra e tifosi. Non sarete soli”, è il tweet della Chapecoense.

