Brasile caos, saltano vertici federcalcio: cosa cambia per Ancelotti

Bufera sulla Cbf: destituito il presidente Rodrigues, artefice dell'ingaggio del tecnico del Real. Nuove elezioni in vista: Carletto rischia il posto?

Un fulmine a ciel sereno rischia di compromettere l’avventura di Carlo Ancelotti alla guida del Brasile prim’ancora che possa accomodarsi in panchina. Ednaldo Rodrigues, il numero uno della Federcalcio che ha fortemente voluto il tecnico italiano, è stato infatti destituito dalla Corte di giustizia di Rio de Janeiro: in attesa delle elezioni, l’incarico ad interim è stato affidato al vice presidente Fernando Sarney.

Brasile nel caos: salta il presidente della Federazione

Nei giorni scorsi Rodrigues aveva annunciato il colpo Ancelotti, cogliendo di sorpresa il Real Madrid, ancora in lotta per la Liga, e lo stesso allenatore.

Il coup de théâtre non ha certo distolto la Corte di giustizia di Rio de Janeiro: ieri, nel giorno in cui il Barcellona ha conquistato il 28esimo titolo della sua storia con tue turni d’anticipo, il giudice Gabriel de Oliveira Zefiro ha imposto la rimozione del capo della Cbf (Confederação Brasileira de Futebol), che era stato rieletto a marzo tra le polemiche. In realtà si tratta di una battaglia legale che si trascina da tempo a cui aveva dato il via proprio il vice Sarney.

Rodrigues destituito per la seconda volta: la polemica

Il precedente risale a dicembre del 2023 e sempre mentre corteggiava in maniera serrata Ancelotti. In quella circostanza, però, la Corte suprema brasiliana aveva cancellato la destituzione spianando la via alla ricandidatura di Rodrigues. Ora, però, è stato dichiarato nullo l’accordo raggiunto che dava l’ok al suo primo mandato a causa di una firma falsa sui documenti valevoli per la sua rielezione, per cui di conseguenza anche il secondo mandato non ha alcun valore.

Al presidente-reggente Sarney è stato affidato il compito di indire al più presto nuove elezioni. Ma si prospetta una lunga contesa in aula: da quanto si apprende, l’ormai ex massimo esponente della Cbf ha già fatto ricorso al Supremo Tribunal Federal.

Bufera sul calcio brasiliano, Ancelotti rischia già il posto?

La nuova avventura di Ancelotti al timone della Canarinha prenderà ufficialmente il via il 26 maggio con le convocazioni finalizzate al doppio impegno delle qualificazioni Mondiali in programma a inizio giugno contro Ecuador e Paraguay. Quanto successo ai vertici della Cbf cambia lo scenario per l’attuale tecnico del Real Madrid? A quanto pare no.

Almeno è ciò che sostiene Sarney, che pure non vedeva di buon occhio l’ingaggio dell’italiano. Il presidente ad interim della Federcalcio brasiliana ha assicurato che la destituzione di Ednaldo Rodrigues non interferirà con l’accordo raggiunto con Carletto. Certo è che, dopo la frecciata ricevuta dal presidente del Brasile Lula e il terremoto che ha scosso la Cbf, la nuova vita da ct di Ancelotti è iniziata tutta in salita.