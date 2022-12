Brasile, Dani Alves: "Ci serva da lezione"

02-12-2022 23:37

Una sorpresa non gradita per il Brasile nella terza e ultima partita della fase a gironi nei Mondiali di Qatar 2022. La Seleçao ha infatti perso per 1-0 contro il Camerun e il terzino destro Dani Alves ha commentato così il ko ai microfoni di TV Globo: “Penso che debba servire da lezione, per capire che al Mondiale non ci sono squadre deboli. In ogni partita, i rivali cercano di ottenere un risultato”.

“Dobbiamo essere concentrati per tutta la partita, perché abbiamo creato tante occasioni. Mentre a loro ne è bastata una sola per segnare. La sensazione è che non abbiamo giocato come avremmo potuto. Dobbiamo imparare la lezione, da qui in avanti per noi è vietato sbagliare”. Dopo il ko con il Camerun, per il Brasile ci sarà ora la sfida agli ottavi contro la Corea del Sud.