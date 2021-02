Brasile: il Flamengo "vede" il settimo titolo

Finale thriller in Brasile dove il Flamengo e l’Internacional si giocavano il titolo proprio nel big match della trentasettesima giornata di campionato.

Il Flamengo di Rogerio Ceni è ora ad un passo dalla vittoria del suo settimo titolo brasiliano. Eppure le cose per i rossoneri non si erano messe bene, quando al minuto 12, Edenilson portava in vantaggio gli ospiti grazie alla realizzazione di un penalty.

La reazione dei padroni di casa non si faceva attendere e alla mezz’ora il Flamengo trova il pareggio con Arrascaeta su assist di Bruno Henrique. La squadra di casa ci crede e dopo aver visto i fantasmi, si porta sul 2-1, risultato che poi chiuderà la gara, grazie ad un gol di Barbosa.

Adesso i rossoneri sono a +2 proprio sull’Internacional quando mancano solo 90 minuti di campionato.

Da segnalare la qualificazione dell’Atlético Mineiro alla fase a gironi della prossima Copa Libertadores e la retrocessione in Serie B del Goias, che si aggiunge a quelle di Coritiba e Botafogo. Di seguito risultati, classifica e il programma dell’ultima giornata:

Gremio-Athletico Paranaense 1-0

Santos-Fluminense 1-1

Corinthians-Vasco 0-0

Flamengo-Internacional 2-1

Sport Recife-Atletico Mineiro 2-3

Fortaleza-Bahia 0-4

Coritiba-Ceara 0-2

Goias-Bragantino 0-0

Palmeiras-Atletico Goianiense stasera ore 22

Botafogo-Sao Paulo stanotte ore 00

Classifica

Flamengo 71

Internacional 69

Atlético Mineiro 65

Sao Paulo 63

Fluminense 61

Gremio 59

Palmeiras 57

Santos 54

Athletico Paranaense 50

Corinthians 50

Bragantino 50

Ceara 49

Atlético Goianiense 46

Sport Recife 42

Bahia 41

Fortaleza 41

Vasco 38

Goias 37

Coritiba 31

Botafogo 24

OMNISPORT | 22-02-2021 11:03