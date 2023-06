Brasile, Neymar: "Vogliamo Ancelotti, sappiamo quanto è bravo"

Il fuoriclasse del Psg: "So che è la priorità per la nazionale, il presidente vuole averlo e anche i giocatori lo vogliono".

23-06-2023 20:50

Carlo Ancelotti continua a essere accostato al Brasile, il tecnico del Real Madrid potrebbe diventare ct dei verdeoro a partire dalla prossima stagione. Nel frattempo, anche Neymar non si è nascosto.

Queste le parole del fuoriclasse del Psg: “So che è la priorità per la nazionale, il presidente vuole averlo e anche i giocatori lo vogliono. Molti di noi lo conosciamo già, sappiamo quanto è bravo. Averlo in squadra sarebbe molto importante, ma non c’è ancora nulla di confermato. Speriamo che alla fine del suo contratto si unisca alla Nazionale”.