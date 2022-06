Brasile, Tite: "Ecco perchè in nazionale Neymar gioca meglio"

02-06-2022 22:03

L’allenatore del Brasile Tite ha suggerito che Neymar ha più influenza nelle partite della Selecao che del Paris Saint-Germain perché a livello internazionale la squadra lo serve di più.

Neymar è sembrato in ottima forma quando il Brasile ha battuto la Corea del Sud per 5-1 in un’amichevole giocata oggi, con la stella del PSG che ha segnato due rigori.

Ma questa è stata solo la punta dell’iceberg della sua prestazione, in quanto ha tirato le fila e si è dimostrato il più grande creatore di occasioni offensive del Brasile.

I suoi otto passaggi chiave sono stati più del doppio di quelli registrati da chiunque altro in campo, e la Corea del Sud non è riuscita a gestirlo.

La prestazione di Neymar a Seul potrebbe essere vista da alcuni come molto differenti rispetto alle sue prestazioni al PSG in questo periodo, con i campioni della Ligue 1 apparentemente disposti a lasciarlo partire.

Tite pensa di poter dare una spiegazione al perché Neymar possa sembrare più importante per il Brasile.

“Neymar è un arco e una freccia, a seconda delle circostanze della partita”, ha detto Tite ai giornalisti. “Ha questa capacità. Al PSG, spesso gioca anche un po’ più in profondità di Messi e Mbappe. Qui no, è più la freccia. Riceve più gratificazioni. La squadra lavora per dargli questa chiarezza, questa creatività in questo senso. Abbiamo una squadra molto solidale”.

Il risultato di giovedì è stato impressionante, con il Brasile che ha creato tantissime occasioni contro la squadra di casa. Un aspetto che ha particolarmente impressionato Tite è stata l’intensità nonostante la necessità di adattarsi al fuso orario.

“La squadra ha raggiunto un certo livello di prestazioni nelle ultime partite”, ha proseguito. Farlo lontano da casa – in un ambiente e in una situazione diversi, con il nostro orologio interno, con il fuso orario – è difficile”.

“Ho dovuto bere un sacco di caffè e se non si è nel giusto stato d’animo è difficile farlo a questo livello di prestazioni. Mi sono piaciuti non solo quelli dell’undici titolare, ma anche quelli che sono entrati in campo, a maggior ragione alcuni giocatori che sono entrati più tardi e hanno portato questo livello di prestazioni”.

“Parlo delle ‘gambe veloci’. Più Fabio [Mahseredjian, preparatore atletico del Brasile] ne mette, più l’avversario si affatica. Il Brasile ha avuto uno schema di prestazioni nelle ultime partite”.

Il Brasile rimarrà nella regione per l’amichevole di lunedì contro il Giappone a Tokyo.