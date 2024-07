La breaking o break dance fa il suo esordio alle Olimpiadi di Parigi 2024: la danza nata nelle strada negli anni ’70 pronta a dare spettacolo in Francia

E’ la prima volta ed è una di quelle da guardare con grande attenzione. Ma per presentare questa disciplina bisogna partire dal nome, non più “break dance” come siamo abituati a chiamarla ma la sua versione sportiva “breaking” che fa il suo esordio alle Olimpiadi a Parigi 2024.

Cos’è la breaking?

La breaking è uno stile di danza nato negli anni ’70 nelle periferie degli Stati Uniti ed è fortemente legato al mondo e alla cultura hip hop. E’ caratterizzata da movimenti acrobatici, sequenze di danze e delle vere e propria “battles”, 1 contro 1, che nel corso del tempo e dell’evoluzione della disciplina stessa sono diventate sempre più spettacolari. Da danza “underground” nel corso del tempo la breaking è diventa una vera e propria forma d’arte e ora anche una disciplina sportiva che anche in Italia ha la sua federazione.

Come avvengono le gare

Saranno 32 gli atleti che prenderanno parte alle gare di breaking alle Olimpiadi di Parigi 2024 divisi tra 16 uomini e 16 donne. I “Bboy” e le “Bgirls” che gareggiano come da tradizione usando il loro “nome d’arte” saranno inseriti in un tabellone ad eliminazione diretto, un po’ come succede nel tennis, e si sfideranno in “battles” 1 contro 1 al ritmo della musica scelta da un dj e poi valutati da una giuria.

Come si assegnano i punteggi

Saranno i giudici ad assegnare i punteggi e quindi la vittoria di uno dei due atleti seguendo cinque criteri: musicalità, vocabolario dei movimenti, originalità, tecnica ed esecuzione. Chi otterrà il punteggio più altro andrà avanti nella competizione fino alla prova finale.

Breaking e la scommessa Parigi

Come detto sarà la prima volta per la breaking alle Olimpiadi con Parigi 2024 che ha voluto scommettere su questa disciplina giovane e spettacolare anche con l’obiettivo di provare ad avvicinare un nuovo pubblico alla manifestazione a cinque cerchi. Dal punto di vista sportivo la breaking ha fatto il suo esodio ai Giochi Olimpici Giovanili del 2018 ottenendo subito un ottimo riscontro. Le gare di breaking a Parigi si svoleranno il 9 agosto quando è prevista anche la finale femminile e il 10 agosto con in programma la finale maschile nella sede di Place de la Concorde.