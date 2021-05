Bremer espulso, anzi no: torna in campo dopo il Var

Var protagonista nei minuti finali di Spezia-Torino, con un episodio davvero particolare che ha visto protagonista Bremer .

Il difensore del Torino era stato inizialmente espulso dall’arbitro Orsato per una presunta gomitata ai danni di Maggiore.

Rosso diretto, Torino in dieci e possibilie stangata in vista per Bremer, che nel frattempo era già rientrato negli spogliatoi quando Orsato è stato richiamato al Var.

Dopo l’on-field review, l’arbitro ha deciso di cambiare la sua decisione e di conseguenza il colore del cartellino da rosso a giallo.

Bremer è dunque rientrato in campo ed ha concluso la partita, che si è comunque chiusa nel peggiore di modi per il Torino, sconfitto 4-1 ed ancora a forte rischio retrocessione.

OMNISPORT | 15-05-2021 17:41