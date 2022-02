Bremer-Juventus, Vagnati manda un messaggio al brasiliano

18-02-2022 21:11

Andrea Belotti è stato schierato a sorpresa da titolare da Ivan Juric nel derby contro la Juventus. Il centravanti e capitano del Torino non giocava dall’inizio dal 28 novembre in casa della Roma, ma il suo futuro in granata resta in bilico alla luce di quel contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non ancora rinnovato.

Fresco di prolungamento è invece Gleison Bremer. Il centrale brasiliano ha allungato il proprio legame con il Torino fino al giugno 2024, eppure il suo addio alla maglia granata nella prossima sessione di mercato sembra molto probabile.

Tra i club interessati all’ex c’è proprio la Juventus, ma il direttore sportivo del Toro, Davide Vagnati, intervistato prima della partita da ‘Dazn’, si è detto convinto che la prossima maglia di Bremer non sarà bianconera…: “Penso che un giocatore che ha sudato la maglia granata come lui farà delle scelte professionali diverse” le sibilline dichiarazioni dell’ex dirigente della Spal.

