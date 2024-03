Briatore: il messaggio della Gregoraci post operazione tumore al cuore. Da Venier ad Alonso, sostegno degli amici

Dopo la notizia dell'operazione per un tumore al cuore data dallo stesso Flavio Briatore, sono moltissimi i messaggi di vicinanza degli amici vip, Simona Ventura, Fernando Alonso, Mara Venier, hanno scritto al manager, in particolare Elisabetta Gregoraci

29-03-2024 11:12

E’ stato lui stesso a darne notizia con un video sui suoi social. Flavio Briatore ha annunciato ieri di essersi sottoposto una decina di giorni fa a un’operazione al cuore per la rimozione di un tumore benigno. Tantissime le reazioni al suo messaggio, tra queste oltre gli immancabili haters che non hanno perso l’occasione di aggredire il manager ex team principal della Benetton degli anni d’oro di Michael Schumacher, anche tanti amici e conoscenti, da Fernando Alonso a Mara Venier passando per Simona Ventura. Ma soprattutto a dedicare un messaggio a Briatore ci ha pensato Elisabetta Gregoraci con cui Flavio è stato sposato per diversi anni e da cui ha avuto un figlio Nathan Falco.

Briatore operato di tumore al cuore, l’annuncio shock del manager

Flavio Briatore è stato operato per un tumore benigno al cuore all’ospedale San Raffaele di Milano. L’intervento è avvenuto una decina di giorni fa per stessa ammissione del manager che ne ha dato notizia con un video pubblicato ieri sui suoi social. Al di là delle parole di Briatore che ha voluto puntare molto sull’aspetto della prevenzione, non si sa molto dell’operazione e delle sue condizioni cliniche al di là dell’aspetto, ancora convalescente che emerge dallo stesso video con la voce affaticata e i movimenti ancora rallentati.

Briatore, che compirà 74 anni il prossimo 12 aprile, spiega di essere stato dieci giorni fa al San Raffaele per una serie di controlli di routine durante i quali i medici gli hanno scoperto un tumore benigno al cuore. Briatore è stato operato con un intervento mininvasivo di rimozione di una massa benigna, usando una tecnica endoscopica. L’intervento realizzato dal professor Francesco Maisano, dell’equipe medica della Terapia Intensiva Cardiochirurgica del San Raffaele, è perfettamente riuscito.

Il manager è stato dimesso nella giornata di ieri e ora dovrà sottoporsi a una serie di controlli di routine senza però doversi sottoporre a sedute di chemio o radio terapia.

Briatore operato: il messaggio struggente di Elisabetta Gregoraci

Nel video postato su Instagram, oltre ai medici Briatore ha voluto ringraziare l’ex moglie Elisabetta Gregoraci con cui è stato sposato dal 2008 al 2017. I due hanno un figlio, Nathan Falco e sono rimasti in ottimi rapporti dopo la separazione. Proprio la Gregoraci ha postato diverse storie e foto per raccontare la preoccupazione per le condizioni dell’ex marito, in una di queste i due si tengono per mano in ospedale:

“Sono state giornate intense e difficili ma superate insieme per questo delicato e inaspettato intervento e il recupero post operatorio […] Prendiamo questo momento per ricordarci quanto tutto sia futile rispetto alla salute. Si torna a casa”.

Fonte: Instagram

Briatore operato: il sostegno da Alonso a Simona Ventura e Mara Venier

Oltre ad alcuni attacchi dagli haters, immancabili anche per l’esposizione mediatica di Briatore spesso ospite controcorrente nelle trasmissioni talk della politica, sono stati tanti i messaggi di sostegno da parte degli amici, dei conoscenti del mondo vip. Da Mara Venier a Simona Ventura fino a Fernando Alonso suo pilota con cui ha vinto due mondiali in Renault ma che ancora oggi viene gestito da Briatore a livello manageriale. Un “cuore” è arrivato anche da Heidi Klum, la top model con cui l’imprenditore ebbe una figlia, Leni, nel 2004.