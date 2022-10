Brighton: Mwepu costretto al ritiro per una cardiopatia

10-10-2022 11:43

Non arrivano buone notizie in casa Brighton. Enock Mwepu, centrocampista zambiano, è costretto a ritirarsi a 24 anni. Per capire le cause bisogna tornare indietro di un mese circa: Mwepu infatti si sentì male durante il volo per raggiungere la sua Nazionale ed era subito rientrato in Inghilterra per sottoporsi ad alcuni esami.

Oggi, dopo alcuni esamei eseguiti sul centrocampista, il club britannico ha confermato la presenza di un serio problema cardiaco ereditario, che renderebbe “estremamente elevato il rischio di un arresto cardiaco” qualora continuasse a giocare ad alti livelli.

Termina quindi con effetto immediato la carriera del giovane Enock, che dopo aver giocato in Austria nel Salisburgo e nel Liefering era dall’anno scorso tra le fila del club di Premier League dove ha collezionato 27 gare con la maglia dei ‘Seagulls’ conditi da 3 goal e 7 assist.