Brignone, nuovo orario per la discesa libera a Sun Valley: ma la gara è a rischio, Fede vincerebbe due coppe

Le forti nevicate fanno ritardare le due discese, maschile e femminile, previste per le 18 e le 19.30: in caso di annullamento, via libera alle feste per la valdostana.

Cambia l’orario d’inizio della discesa libera alle Finali di Sun Valley, primo matchpoint a disposizione di Federica Brignone per conquistare la seconda Coppa del Mondo della sua carriera. Le forti nevicate che si sono abbattute nuovamente sulla stazione sciistica statunitense, dopo la tregua che ha consentito di disputare la prima e unica prova nella giornata di venerdì, hanno sconvolto il programma della prima giornata dell’atto conclusivo della coppa. Quella in cui sono in calendario le gare veloci, al maschile e al femminile.

Sun Valley, cambia il programma delle Finali di discesa

Secondo il calendario, sabato alle 18 avrebbe dovuto prendere il via la discesa libera maschile. A seguire, alle 19.30, sarebbe stata la volta della discesa femminile. La neve, però, ha rivoluzionato ancora una volta il programma. Partenza ritardata per la discesa maschile, che ora è in programma tre ore più tardi: alle 21 italiane (le 14 locali). Per la libera delle donne, con Federica Brignone e Sofia Goggia a darsi battaglia, appuntamento un’ora più tardi: le 22 in Italia, le 15 negli Stati Uniti.

Discesa libera a rischio: Goggia spera, Brignone attende

Sullo svolgimento delle discese, però, ci sono ancora dei grossi punti interrogativi. Entrambe le gare, infatti, sono considerate ancora a rischio dagli organizzatori e dalla FIS. Bisognerà attendere l’evoluzione delle condizioni meteo per il definitivo via libera, sia per la gara degli uomini sia per quella delle donne. E se Sofia Goggia e i suoi fan sperano fortissimamente che alla fine tutto possa svolgersi regolarmente, per Federica Brignone l’annullamento della discesa frutterebbe istantaneamente due coppe: quella generale e la coppetta di specialità.

Lo sprint a tre per la coppetta: Brignone, Huetter, Goggia

Com’è noto, nella generale Fede ha 382 punti di vantaggio su Lara Gut-Behrami: solo quattro successi di fila della ticinese a Sun Valley, compreso lo slalom dove non gareggia da anni, abbinati alla non conquista di 18 punti da parte di Brignone cambierebbero il destino di una Coppa del Mondo ormai segnata. Maggiore pathos c’è invece per lo sprint a tre della coppetta di discesa. In questo caso Brignone è in testa con 384 punti, 16 in più dell’austriaca Cornelia Huetter e 34 più di Goggia. E alle Finali le gare eventualmente saltate non possono essere recuperate, quindi lo sprint si deciderebbe ancor prima dello start.