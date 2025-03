Sci, Brignone attenta: Gut-Behrami vola nella prova di discesa delle Finals, Federica ottava dietro Goggia

A Sun Valley la valdostana non forza più di tanto e chiude a oltre un secondo dalla scatenata ticinese: terzo tempo per Huetter, che contende la coppetta a Fede e Sofia.

Alla fine la prima – e unica – prova della discesa libera delle Finals della Coppa del Mondo di sci a Sun Valley, negli Stati Uniti, si è fatta. Il che ha rinviato, di 24 ore, la conquista della coppa di generale e della stessa coppetta di discesa da parte di Federica Brignone. La discesa di fine stagione, infatti, si terrà regolarmente. E la valdostana dovrà fare i conti con due avversarie agguerritissime: Lara Gut-Behrami, l’unica che – almeno teoricamente – può ancora soffiarle la coppa e Cornelia Huetter, l’austriaca terza incomoda nel duello tra lei e Sofia Goggia nella classifica della discesa.

Sun Valley, Brignone controlla e Gut-Behrami spinge in prova

Dopo il rinvio della prova del giovedì, Brignone ha giocato a nascondino. ‘Fede’ non ha forzato più di tanto, si è limitata a controllare. E alla fine ha chiuso con un insolito – almeno per lei – ottavo tempo, a un secondo e sette centesimi dalla migliore. Cioè Lara Gut-Behrami, che invece non ha controllato proprio per niente. Ha forzato eccome, ha spinto al massimo, forse per darsi la carica e anche per mettere un pizzico di pressione all’azzurra. Per la ticinese il crono di 1’27”79, una performance assai positiva su una pista che sembra adatta alle sue caratteristiche.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Discesa, terzo tempo per Huetter: Goggia in settima posizione

Alle spalle della lanciatissima Gut-Behrami la connazionale Corinne Suter, brava a chiudere con un ritardo di soli 16 centesimi. Terzo tempo, invece, per Cornelia Huetter, l’austriaca che contende a Brignone e Goggia il titolo di specialità. Ventun centesimi il ritardo di Huetter, che invece nella classifica della discesa deve recuperare 16 punti a Brignone. Goggia è terza a -34 e nella prova ha chiuso col settimo riscontro cronometrico, a 65 centesimi dalla migliore. Anche per Sofia una discesa senza troppe forzature, utile solo a saggiare la pista statunitense.

Indietro le altre italiane. Brignone: “Nessuna preoccupazione”

Tra le migliori Malorie Blanc, la più giovane tra le svizzere, col quarto tempo. Quindi Mirjam Puchner e Lauren Macuga. Dodicesima Lindsey Vonn. Le altre italiane? Quindicesima Nicol Delago, sedicesima Laura Pirovano, diciottesima Nadia Delago e ventesima Marta Bassino. Nessuna preoccupazione particolare per Brignone al termine del test: “Non ho avuo un buon feeling, a parte le prime porte. Ma la garà sara diversa. Come sto a livello emozionale? Bene, anche se di testa è stata una stagione estenuante“.