Brindisi cade anche in Turchia, Vitucci non si arrende

04-11-2021 09:42

Brindisi cade anche sul campo del Darussafaka (82-76). Si tratta della terza sconfitta (su altrettante gare) in Champions League. Serve una pronta riscossa il prossimo 16 novembre, a Brindisi, proprio contro i turchi del Darussafaka per tenere viva la speranza di qualificarsi al turno successivo.

“Siamo 0/3 in Champions è vero, ma abbiamo la possibilità di vincere la prossima partita per provare a qualificarci al play-in con la terza piazza. Sono sicuro che la squadra vorrà reagire e fare del proprio meglio per invertire la rotta anche in Europa”, le parole di coach Vitucci.

