Brindisi perde ancora, un terzetto insegue Milano sempre più sola

Nella sedicesima giornata del campionato di Serie A di basket il risultato più importante è la sconfitta di Brindisi in casa per mano di Venezia col punteggio di 89-77. E’ la terza sconfitta nelle ultime quattro partite per la squadra di Vitucci, mentre quella di De Raffaele si rilancia arrivando a due punti dal nuovo gruppo delle seconde formato, oltre che dai pugliesi, anche da Sassari, che ha battuto Pesaro 99-74, e la Virtus Bologna, vincitrice a Cantù per 91-82. Con sei lunghezze di vantaggio c’è una Milano sempre più sola al comando, che ha schacciato Reggio Emilia per 102-73. Nelle altre partite di giornata, Cremona-Trieste 89-101 e Trento-Treviso 76-82.

OMNISPORT | 18-01-2021 00:13