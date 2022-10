Brivido Olimpia, Hall spegne Brindisi all'ultimo secondo

16-10-2022 18:46

L’Olimpia Milano riparte a fatica dopo la delusione della prima sconfitta in Eurolega, subita venerdì in casa contro l’Alba Berlino. Nella terza giornata di campionato, infatti, la squadra di Ettore Messina ha avuto la meglio solo in volata su Brindisi, arresasi per 83-82.

Hall e compagni restano quindi a punteggio pieno, ma al netto della fatica per l’impegno di meno di 48 ore prima e di una condizione ancora imperfetta la prestazione non può certo avere soddisfatto il coach dei campioni d’Italia.

La formazione di coach Vitucci resta sempre in partita, anche sul -9 dell’intervallo lungo ed anzi cresce durante il match, trascinata da quattro giocatori in doppia cifra: 17 punti per Burnell, dominante anche a rimbalzo e dalla distanza, e Bowman, 16 per Reed.

Milano ha 21 punti da Pangos, best scorer del match, e 17 da Thomas, ma i canestri decisivi li realizza proprio Devon Hall sulla sirena: succede di tutto negli utimi 23 secondi, con Reed che sembra regalare il successo ai pugliesi prima della tripla risolutiva dell’ex Bamberg che toglie le castagne dal fuoco a Milano.