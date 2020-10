Brivio-Valentino Rossi: può rinascere il tandem

Il team principal della Suzuki Davide Brivio in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato della possibilità di riformare il tandem con Valentino Rossi per creare un team satellite in MotoGp: “Noi vorremmo fare un team satellite, e quando dico noi intendo il gruppo del racing: per avere più informazioni, dati, sviluppare meglio la moto. Suzuki non ha esperienza di un team satellite, dobbiamo pensare come gestire un team, come organizzarci, dai ricambi all’assegnare ingegneri alla nuova struttura. Non abbiamo risorse illimitate, non ci manca niente ma espandere il reparto corse richiede riflessione e organizzazione. Stiamo creando il progetto, poi dovremo farlo approvare dal board in Giappone”.

Sulla possibile “alleanza” con il VR46 di Valentino: “Valentino ha un rapporto privilegiato con Yamaha, la cosa più naturale sarebbe che la VR46 andasse con loro. Anche se in prospettiva più immediata, potrebbe accadere che la sua squadra entri dal 2021 per diventare un team Ducati”, ha spiegato Brivio alla rosea.

OMNISPORT | 02-10-2020 14:27