Bronny e Bryce James in campo assieme: l'orgoglio di papà LeBron sui social

12-08-2022 16:05

Saranno in campo anche in Italia a Roma la settimana prossima, ma nel frattempo Bronny e Bryce James hanno esordito per la prima volta sul parquet nella stessa squadra, come compagni a Sierra Canyon.

Un’emozione unica per un padre orgoglioso come LeBron, che ha rilanciato subito sui social la foto dei due, commentando così:

“Ragazzi, sto guardando per la prima volta Bryce e Bronny in campo assieme in una partita! Questo è pazzesco! Sono emozionato da paura! WOW”.

King James si appresta a giocare la sua 20esima stagione in NBA ed è ancora ben lontano dalla fine della carriera. I figli (17 anni per Bronny, 15 per Bryce) nel frattempo crescono e provano a seguire le orme del padre… Riusciranno a giocare assieme in NBA, un domani? Tempo al tempo, ma visto quanto ci tiene papà, che nelle scorse settimane ha fatto più workout con loro… Potete scommetterci!